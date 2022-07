FESTIVAL TRAVERSE ! Le soir des ombres

FESTIVAL TRAVERSE ! Le soir des ombres, 22 juillet 2022, . FESTIVAL TRAVERSE ! Le soir des ombres



2022-07-22 – 2022-07-22 Cie Chamane

Puisant ses origines dans la pratique traditionnelle du conte, où seule la parole se fait entendre, Le Soir des Ombres est un instant suspendu, où l’étrangeté rapproche du rêve, où l’on doute même de sa réelle existence, un moment intemporel volé à la nuit où les ombres dansent, puis s’envolent…comme elles sont apparues. A partir de 10 ans

Lieu secret / Rendez-vous au Silo

Réservation obligatoire, places limitées à 80 personnes Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Cie Chamane

