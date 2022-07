FESTIVAL TRAVERSE ! Contes en liberté et en musique

FESTIVAL TRAVERSE ! Contes en liberté et en musique, 22 juillet 2022, . FESTIVAL TRAVERSE ! Contes en liberté et en musique



2022-07-22 16:30:00 – 2022-07-22 Pascale RAMBEAU et Cilou MARTIN

Au commencement, il n’y avait rien… Puis du grand rien, sont nés toutes sortes de mondes, de choses et d’humains. En toute liberté, ces contes accompagnés de chants, enrobés de musique, bercés à deux voix, amèneront la réponse aux comment et pourquoi. Tout public. Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Pascale RAMBEAU et Cilou MARTIN

