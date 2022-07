FESTIVAL TRAVERSE ! Callis Souvigné, 21 juillet 2022, Souvigné.

FESTIVAL TRAVERSE ! Callis

Musée de la vie rurale et de la coiffe Rue du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres

2022-07-21 21:00:00

Rue du Prieuré Musée de la vie rurale et de la coiffe

Souvigné

Deux-Sèvres

Souvigné

Marion LO MONACO

Ici on fait du chemin ! Entre contes, poésie et chansons, Marion Lo Monaco nous fait suivre des sentiers de terre et des sentiers de vie. Des vies qui nous questionnent autant qu’elles nous émeuvent.

A partir de 9 ans.

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05

