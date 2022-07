FESTIVAL TRAVERSE ! Balade au Sahara Saint-Martin-de-Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Martin-de-Saint-Maixent

FESTIVAL TRAVERSE ! Balade au Sahara Saint-Martin-de-Saint-Maixent, 20 juillet 2022, Saint-Martin-de-Saint-Maixent. FESTIVAL TRAVERSE ! Balade au Sahara

Lieu-dit Charchenay Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

2022-07-20 21:00:00 – 2022-07-20 Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Saint-Maixent Halima HAMDANE

Halima Hamdane vous invite à faire partie de la kafila, la caravane sillonnant le désert à la rencontre de ses contes et de ses légendes baignées de soleil. Quel est le point commun entre l’arbre nourricier, le prince du désert aux fruits juteux et sucrés ou bien encore la cupidité des hommes ? Ils feront tous partie du voyage, entourés d’autres trésors de la tradition orale saharienne. À partir de 5 ans. Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Halima HAMDANE

Halima Hamdane vous invite à faire partie de la kafila, la caravane sillonnant le désert à la rencontre de ses contes et de ses légendes baignées de soleil. Quel est le point commun entre l’arbre nourricier, le prince du désert aux fruits juteux et sucrés ou bien encore la cupidité des hommes ? Ils feront tous partie du voyage, entourés d’autres trésors de la tradition orale saharienne. À partir de 5 ans. Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Halima HAMDANE

Halima Hamdane vous invite à faire partie de la kafila, la caravane sillonnant le désert à la rencontre de ses contes et de ses légendes baignées de soleil. Quel est le point commun entre l’arbre nourricier, le prince du désert aux fruits juteux et sucrés ou bien encore la cupidité des hommes ? Ils feront tous partie du voyage, entourés d’autres trésors de la tradition orale saharienne. À partir de 5 ans. Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05 Tous droits réservés

Saint-Martin-de-Saint-Maixent

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Martin-de-Saint-Maixent Autres Lieu Saint-Martin-de-Saint-Maixent Adresse Lieu-dit Charchenay Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres Ville Saint-Martin-de-Saint-Maixent lieuville Saint-Martin-de-Saint-Maixent Departement Deux-Sèvres

FESTIVAL TRAVERSE ! Balade au Sahara Saint-Martin-de-Saint-Maixent 2022-07-20 was last modified: by FESTIVAL TRAVERSE ! Balade au Sahara Saint-Martin-de-Saint-Maixent Saint-Martin-de-Saint-Maixent 20 juillet 2022 Lieu-dit Charchenay Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres