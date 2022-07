FESTIVAL TRAVERSE ! Aglagla ou les contes sortis du frigo La Crèche, 20 juillet 2022, La Crèche.

FESTIVAL TRAVERSE ! Aglagla ou les contes sortis du frigo

23 Route de Cherveux Jardin de Breloux La Crèche Deux-Sèvres Jardin de Breloux 23 Route de Cherveux

2022-07-20 – 2022-07-20

Jardin de Breloux 23 Route de Cherveux

La Crèche

Deux-Sèvres

La Crèche

Christel DELPEYROUX

Ces contes parlent de nos hivers, à l’extérieur et parfois à l’intérieur de soi. Le temps du froid, c’est celui de la lutte pour la survie, de la confrontation à la faim, la solitude, la peur. L’hiver est un temps où l’on grandit, on apprend à s’entraider et mieux vivre ensemble, on reprendre des forces, puis la nature renaît.

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre : 05.49.05.54.05

Jeanne Garraud

