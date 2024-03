Festival Transe Atlantique Saintes, jeudi 22 août 2024.

Festival Transe Atlantique Saintes Charente-Maritime

Le festival Transe Atlantique est bien plus qu’un simple événement musical, c’est un moment de partage, d’échange et de découverte où les cultures se rencontrent et se mélangent grâce à une programmation originale et éclectique.

18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 12:00:00

fin : 2024-08-24 00:00:00

Site Saint-Louis Logis du Gouverneur

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com

L’événement Festival Transe Atlantique Saintes a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge