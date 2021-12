Nantes Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Loire-Atlantique, Nantes Festival Trajectoires #5 – VESTIGES – Satchie Noro / Cie Furinkaï Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Trajectoires #5 – VESTIGES – Satchie Noro / Cie Furinkaï Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 30 janvier 2022, Nantes. 2022-01-30

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : non 8€, réduit 5€ BILLETTERIE : ccnnantes.fr Deux danseuses – Satchie Noro et Yumi Rigout – arpentent en solo les possibilités de la plateforme circulaire. Un rituel équilibriste, où les corps sont pris dans des variations de vitesse et d’échelles de la machine, où les objets – cercles blancs, axes courbes comme des grands sabres, roseaux, branchages – viennent s’ajouter au flux continu des gestes. Cette pièce explore ce qui tourne, circule, s’arrondit, s’entortille et s’emmêle. Ce que fabrique la rotation avec un corps et ce que le corps fabrique comme rotation. Ce qui s’enroule du lointain. Ce qui s’échappe de la mémoire sous l’effet d’une force ex ou concentrique. Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 0240933097 https://festival-trajectoires.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Adresse 23 Rue Noire Ville Nantes lieuville Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Nantes