Festival Trajectoires #5 – HUMAN SCALE – LA GRANDE ÉCHELLE – Florence Loison / Zutano BaZar Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 14 janvier 2022, Nantes.

2022-01-14

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Gratuit / Sur réservation : ccnnantes.fr/

C’est quoi “habiter quelque part” ? Florence Loison questionne le territoire et la relation à l’autre, en prenant de la distance. Son projet au long cours HUMAN SCALE, qu’elle a déjà décliné en version trio, revient ici à « grande échelle ». Soit avec cinq interprètes, danseurs et comédiens, qui, du plus proche au plus lointain, explorent les déplacements et les variations d’échelles. Cette création fait appel au mouvement mais aussi au texte, aux arts plastiques et à la création sonore.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr 0240933097 https://festival-trajectoires.com