Nantes Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Loire-Atlantique, Nantes Festival Trajectoires #5 – BEST REGARDS – Marco D’Agostin Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Trajectoires #5 – BEST REGARDS – Marco D’Agostin Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 21 janvier 2022, Nantes. 2022-01-21

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 8€, réduit 5€ BILLETTERIE : ccnnantes.fr Best Regards est une lettre écrite avec 8 ans de retard à quelqu’un qui ne répondra jamais. Le chorégraphe italien Marc D’Agostin rend hommage à Nigel Charnock, co-fondateur de DV8 Physical Theatre, décédé prématurément en 2012. La rencontre avec ce performeur d’exception a changé à jamais la vision de la performance du jeune danseur qu’il était. Ce solo lui rend un hommage laïc et pop, sans nostalgie. Une danse dans l’ombre de Nigel, dans sa lumière aussi. Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 0240933097 https://festival-trajectoires.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Adresse 23 Rue Noire Ville Nantes lieuville Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Nantes