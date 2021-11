Festival TRAFIK* : MOUCHE – COLLECTIF A.A.O, danse et arts visuels Bergerac, 20 novembre 2021, Bergerac.

Festival TRAFIK* : MOUCHE – COLLECTIF A.A.O, danse et arts visuels Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterrand Bergerac

2021-11-20 – 2021-11-20 Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterrand

Bergerac 24100

Mouche ou le songe d’une dentelle – Collectif a.a.O (Danse & Arts visuels) | à partir de 3 ans | Samedi 20 novembre 2021 – 10h30 à l’Auditorium Espace François Mitterrand.

Carole Vergne et Hugo Dayot du collectif a.a.O entremêlent les motifs fragiles de la dentelle pour une immersion dans un monde de dessins animés et de vidéos qu’ils co-signent.

Ombres flottantes, ombres ciselées et apparitions silencieuses composent ce tableau vivant dans une quête du merveilleux.

Un espace propice à l’éclosion du mouvement, de l’image et de sonorités plurielles. Intéressés par la manière dont le geste sensible met en éveil les enfants, Carole Vergne conçoit une danse à la fois délicate et intense conjuguée aux motifs fragiles et résilients de la dentelle.

+33 5 53 57 90 77

La Gare Mondiale

Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterrand Bergerac

