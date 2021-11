Festival TRAFIK* : carte blanche Day Off Bergerac, 13 novembre 2021, Bergerac.

Festival TRAFIK* : carte blanche Day Off Rue du Sergent Rey La Gare Mondiale Bergerac

2021-11-13 15:00:00 – 2021-11-13 23:00:00 Rue du Sergent Rey La Gare Mondiale

Bergerac 24100

Carte blanche – DAY OFF | samedi 13 novembre 2021 – 21h à La Gare Mondiale | Atelier sérigraphie 15h-17h au Hareng Rouge

Day Off clôture sa 12ème année d’activisme dans le bergeracois au service des écritures et des productions « souterraines » avec leur traditionnelle carte blanche dans le cadre du Festival [TrafiK]*. Cette année encore un nom essentiel des arts graphiques en la personne de BRIAN COUGAR, qui exposera une partie de son travail et proposera un atelier de sérigraphie. Encore une soirée de concerts bien rock, bien noise, bien Day Off : intransigeante et réjouissante. Trois groupes au caractère sonore bien trempé + un illustrateur de référence pour une nuit de plaisir artistique underground!

+33 5 53 57 90 77

La Gare Mondiale

dernière mise à jour : 2021-10-29 par