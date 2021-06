Montfort-sur-Argens Montfort sur Argens Montfort-sur-Argens, Var Festival Trad’O Sud Montfort sur Argens Montfort-sur-Argens Catégories d’évènement: Montfort-sur-Argens

Un festival sur les danses traditionnelles régionales et nationales, du monde entier ! **Trad O Sud** présente d’une part des spectacles sur les différentes danses traditionnelles, mais avec originalité, le festival propose au public de s’essayer à chacune de ces danses, en participant à des ateliers gérés par des professionnels. Immersion aussi dans l’univers de la musique avec la possibilité de rencontrer des musiciens de tous horizons et de s’initier à la sonorisation des bals populaires. Ajouter à cela la mise en place d’un jeu provençal, d’apéritifs-concerts et de dégustation commentée par un œnologue. Dans un cadre typiquement provençal, le Trad O Sud promet un pur moment de dépaysement ! Festival de musiques et danses trad organisé à Montfort/Argens (83) Montfort sur Argens 20 rue du Jujubier, 83570 Montfort sur Argens Montfort-sur-Argens Var

