Festival Trad’en Scène Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, vendredi 24 mai 2024.

Festival Trad’en Scène 1ère édition d’un Festival Musiques et Danses Trad organisé par le Foyer rural du 24 au 26 mai en divers lieux de la ville, et avec des animations pour tous. 24 – 26 mai Auzeville-Tolosane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T18:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

Au programme :

Vendredi 24 mai

18h – 22h Place de la Mairie Vieille, animation-bal avec :

Trad’Auz ouverture du Festival Trad’en Scène

Réménilhe

Garonnette

Samedi 25 mai

Stage Danses Trad d’Autres Pays,

10h – 13h animé par Marie-Hélène Coatriné, salle de la Durante, inscription obligatoire.

Stage Danses Occitanes,

15h – 18h animé par Maryvonne et André Pons , salle de la Durante, inscription obligatoire.

18h30 – 20h30 Apéro-Repas à l’école René Goscinny

Restauration sur place possible, FoodTrucks, Buvette

Bal 20h30 – 00h00

Tradivarium

Trad’Auz

Rémi GEFFROY Solo

Dimanche 26 Mai

Stage accordéon diatonique, niveau moyen et avancé,

10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00, animé par Rémi GEFFROY, à l’école Aimé Césaire, repas tiré du sac, inscription obligatoire.

Autour et sous la Belle Halle Tolosane 14h00 – 17h00 :

Buvette, crêpes et goûter par l’asso des parents d’élèves APAC, livres en occitan par la Calandreta, participation du groupe Lou Ramelet Moundi en costumes, et exposition sur l’Occitanie à la médiatèque face à la halle.

Bal trad enfants/parents, 14h00 – 15h00, animé par le groupe MiDiDaVi en collaboration avec les écoles d’Auzeville-Tolosane, et la Calandreta.

Bal trad à la voix avec Escopissem Pas, 15h00 – 16h00.

Bal Trad avec le Duo Safon-Roussel, 16h00-17h00.

TARIFS :

Stage de danse d’autres pays, adultes 15 €, étudiants 10 €.

Stage de danses occitanes, adultes 15 €, étudiants 10 €.

Stage d’accordéon 40 €.

Bal du samedi, adultes 12 €, étudiants 6 €, gratuit moins de 12 ans.

2 stages de danses plus bal, adultes 38 €, étudiants 26 €.

INFORMATIONS :

web : www.foyerruralauzeville.org

Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@foyerruralauzeville.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 75 69 41 »}] [{« link »: « http://www.foyerruralauzeville.org »}]

foyer rural auzeville