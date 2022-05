Festival Trad’Azun Arrens-Marsous, 2 septembre 2022, Arrens-Marsous. Festival Trad’Azun

du vendredi 2 septembre au dimanche 4 septembre à Arrens-Marsous

A l’initiative de l’association « En Cadence », ce festival se veut être le rendez-vous des passionnés de musiques, danses, et chants traditionnels, mais aussi l’occasion de montrer que le patrimoine artistique bigourdan s’inscrit bien dans le présent. Loin du folklore, le festival Trad’Azun s’accorde très bien avec le nom de sa région, Occitanie, et la fierté de son héritage culturel. Tous les renseignements et inscriptions sur le site : [https://tradazun.jimdo.com/](https://tradazun.jimdo.com/)

1 stage = 12€, 2 stages = 20€ / personne

Pour que vivent et se transmettent les musiques, danses et chants traditionnels occitans Arrens-Marsous 4 Place de la Mairie 65400 Arrens-Marsous Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-02T15:00:00 2022-09-02T22:00:00;2022-09-03T15:00:00 2022-09-03T22:00:00;2022-09-04T15:00:00 2022-09-04T22:00:00

