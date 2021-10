Noisiel La Ferle du Buisson île de France, Noisiel Festival Tout’Ouïe La Ferle du Buisson Noisiel Catégories d’évènement: île de France

Festival Tout’Ouïe La Ferle du Buisson, 4 décembre 2021, Noisiel. Date et horaire exacts : Du 4 au 18 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

Pour ce nouveau voyage sur les routes du territoire, le festival Tout’Ouïe balade avec lui le meilleur de la création musicale pour le jeune public. Histoires chantées, concerts pop, beatbox et art numérique, contes musicaux, concerto pour boîtes à musique ou bien livres sonores… Ce sont plus de dix spectacles qui sont proposés sur le territoire Paris – Vallée de la Marne. Ouvrez bien les yeux et les oreilles, le rendez-vous musical des petits et des grands fait sûrement escale près de chez vous. Point d’orgue du festival, le Village Curieux de la Ferme du Buisson s’anime de mille et une activités dimanche 12 décembre. Bains chauds, jeux en bois, contes, ateliers cinéma ou gamelan, ludothèque, goûter tout doux… c’est un véritable moment de chaleur en plein coeur de l’hiver. Un florilège de propositions à découvrir en famille ! Concerts -> Autre concert La Ferle du Buisson allée de la ferme Noisiel 77186

