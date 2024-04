FESTIVAL TOUTES NOS VOIX SLAMS ET ATELIER AÏKIRYU Gymnase Mirecourt, samedi 13 avril 2024.

FESTIVAL TOUTES NOS VOIX SLAMS ET ATELIER AÏKIRYU Gymnase Mirecourt Vosges

Samedi

Festival toutes nos voix slams et atelier aïkiryu.

Gymnase.

Slams par les collégiennes et lycéennes de Mirecourt.

Atelier Aïkiryu sur l’émancipation des femmes par le corps par Urielle Abelé, enseignante d’arts martiaux et écoféministe.

Réservation resatoutesnosvoix@gmail.comTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Gymnase 57 Rue de Bonn Beuel

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est resatoutesnosvoix@gmail.com

