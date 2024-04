FESTIVAL TOUTES NOS VOIX Épinal, samedi 13 avril 2024.

FESTIVAL TOUTES NOS VOIX Épinal Vosges

TOUTES NOS VOIX est un festival citoyen, populaire et culturel qui s’engage pour les droits des femmes et l’égalité.

La deuxième édition aura lieu en Lorraine avec des films, débats.

Un festival qui met en lumière toutes celles et ceux qui œuvrent pour les droits des femmes, interroge leur place dans la société, et s’engage à leurs côtés sur des actions concrètes.

Un festival itinérant et festif, qui va à la rencontre des citoyennes et des citoyens, dans une démarche de valorisation territoriale et de développement durable.

Un festival gratuit, ouvert à tou.tes.Tout public

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-19 20:15:00

Épinal 88000 Vosges Grand Est asso.toutes.nos.voix@gmail.com

