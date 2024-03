Festival Toute la Mer sur un Plateau Granville, samedi 5 octobre 2024.

Festival Toute la Mer sur un Plateau Granville Manche

Samedi

21e édition. Chaque année, à l’occasion du lancement de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, les gourmands et les gourmets se réunissent à la Halle à Marée de Granville pour acheter, déguster, découvrir les nombreuses saveurs de la Baie de Granville-Chausey.

Granville, 1er port de pêche coquillier de France.

Le bulot, bien-sûr, mais aussi la praire, la coquille Saint-Jacques, le vanneau, l’amande de mer et la vénus représentent 80 % de la débarque granvillaise. Quand vous y ajoutez les milliers de tonnes d’huîtres et de moules de bouchots, on peut certifier que Granville est la capitale des coquillages !

1er Festival marin de Normandie, Toute la mer sur un plateau attire chaque année 50 000 amateurs de produits de la mer. Depuis 21 ans, la mer donne le tempo à ce grand rendez-vous annuel placé sous le signe de la pédagogie, de la mer à l’assiette.

Et toujours au programme

– 30 tonnes de produits de la mer, en direct du pêcheur ou du conchyliculteur,

– ateliers et démonstrations de cuisine avec les chefs de la région,

– la découverte des métiers de l’élevage et de la pêche,

– exposants proposant des produits gourmands, des vins, de la décoration, des vêtements, du matériel, de l’artisanat…

– atelier d’apprentissage de l’ouverture des coquillages

– présentation par le SMEL de la recherche sur le recyclage des plastiques ou la création de nouvelles matières utilisées pour la pêche

– les animations marines pour les petits et les grands,

– les baptêmes nautiques à bord de la Bisquine La Granvillaise et toute la journée, la dégustation d’assiettes de coquillages et crustacés !

entrée gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-06 19:00:00

Halle à marée

Granville 50400 Manche Normandie contact@ports-manche.fr

L'événement Festival Toute la Mer sur un Plateau Granville a été mis à jour le 2024-03-20