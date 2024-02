Festival Tout-Petits Cinéma – 17e édition Forum des images Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

6 € par enfant

8 € par adulte

4 € tarif unique avec la carte Forum Liberté

Tarif atelier : 12 € un enfant + un adulte

Le festival Tout-Petits Cinéma, dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans, réunit les petits et les grands curieux de cinéma. Le temps de trois week-ends et deux mercredis de fête, c’est l’occasion de célébrer les toutes premières séances autour de spectacles accompagnés en direct par des artistes de talent.

Pendant toute la durée des vacances d’hiver, le Forum des images se met à hauteur des tout-petit·es. Au programme : repas adaptés, masques, coloriages, jeux, et coin lecture. Sans oublier le photocall, comme dans les plus grands festivals !

LES FILMS

Samedi 10 février à 11h et 16h

Graine de géante, Ciné-concert accompagné en direct par Serena Fisseau et David Gubitsch.

Dimanche 11 février à 11h et 16h

Sur la banquise, Ciné-concert accompagné en direct par le Royal Boudoir Orchestra.

Mercredi 14 février à 10h30 et 16h

Nimbus, Ciné-concert accompagné en direct par Jen Rival et Nicolas Méheust.

Samedi 17 février à 11h et 16h

Sur l’océan, Ciné-concert accompagné en direct par Science Fiction.

Dimanche 18 février à 11h et 16h,

Amis imaginaires, Ciné-concert accompagné en direct par Joseph d’Anvers.

Mercredi 21 février à 10h30 et 16h,

Komaneko, Ciné-concert accompagné en direct par SZ.

Samedi 24 février à 11h et 16h

Clair de lune, Ciné-concert accompagné en direct par Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin et Pierre Cohen.

Dimanche 25 février à 11h et 16h

Explorations merveilleuses, Création 2024. Ciné-concert accompagné en direct par Lisa Portelli.

DES ATELIERS POUR CRÉER

Samedi 10 février et dimanche 11 février à 14h30

Petites images à animer, les enfants découvrent la magie du jouet optique et les principes de l’illusion du mouvement.

Mercredi 14 février à 14h30

La danse des animaux, animé par Laura Llorens. Un hippopotame en tutu ? Des pingouins qui se dandinent ? Un porc-épic star du dancefloor ? Aux côtés de ces compagnons animés, enfants et parents sont invités à entrer dans la danse !

Samedi 17 et dimanche 18 février à 14h30

Tout en couleurs, un monde sans couleur ? Quelle tristesse ! Place à l’imagination des enfants pour transformer les images en noir et blanc.

Mercredi 21 février à 14h30

Le swing des animaux, Animé par Laura Llorens (danseuse et chanteuse). Grenouille gracieuse, crabe endiablé et lémuriens déchaînés sont les stars du dancefloor. Aux côtés de ces compagnons animés, enfants et parents sont invités à swinguer !

Samedi 24 et dimanche 25 février à 14h30

Petites émotions musicales, Pour découvrir l’importance de la musique au cinéma, l’atelier invite les enfants à jouer avec la bande sonore et les images de ciné-concerts, et à exprimer avec leur corps les émotions qu’ils ressentent à leur écoute.

Le Doudou Studio

Fais de ton doudou une star en l’animant le temps d’un petit film ! Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Les mercredis, de 12h à 13h, de 14h30 à 15h30 et de 16h45 à 17h45

Les samedis et dimanches de 12h à 13h et de 16h45 à 17h45.

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/tout-petits-cinema-2024 +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/tout-petits-cinema-2024

© Les films du Préau, Komaneko © 2006 TYO-dwarf-KFP, Eskimal © Instituto Mexicano de Cinematografia Visuels : Luce et le rocher – Affiche du festival Tout-petits cinéma au Forum des images