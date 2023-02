Festival Tout-Petits Cinéma – 16e édition Forum des images, 18 février 2023, Paris.

Du samedi 18 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

. payant

6 € par enfant

8 € par adulte

4 € tarif unique avec la carte Forum Liberté

Tarif atelier : 12 € un enfant + un adulte

Depuis 16 ans, le festival Tout-Petit Cinéma, dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans, réunit les petit·es et les grand·es curieux·ses de cinéma. Le temps de trois week-ends et deux mercredis de fête, c’est l’occasion de célébrer les toutes premières séances autour de spectacles accompagnés en direct par des artistes de talent.

Venez partager en famille ces premières expériences de cinéma pleines d’émotions !

Au programme : des masques et des coloriages à l’effigie des personnages des films, des jeux sur le thème du cinéma, une librairie et un espace de restauration pour toute la famille. Sans oublier le photocall, comme dans des plus grands festivals !

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Trois créations inédites

Samedi 18 février à 11h et 16h

Le Tigre sans rayures, ciné-concert accompagné en direct par Lewis Evans et Emilie Corre.

Mercredi 22 février à 10h30 et 16h

Machines à rêves, ciné-concert accompagné en direct par Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin et Thomas Rossi. Une coproduction Forum des images et Cinéma Public / Ciné Junior.

Dimanche 5 mars à 11h et 16h

Terre en vie !, ciné-concert accompagné en direct par Gatha.

(Re)découvrir des ciné-concerts coups de cœur

Dimanche 19 février à 11h et 16h,

Jeux dans l’eau, ciné-concert accompagné en direct par Jean-Carl Feldis.

Dimanche 26 février à 11h et 16h,

Au cœur de la nuit, ciné-concert accompagné en direct par Sophie Maurin

Mercredi 1er mars à 10h30 et 16h,

Doggo, ciné-concert accompagné en direct par Ellie James.

Samedi 4 mars à 11h et 16h

Piro Piro, ciné-concert accompagné en direct par Cyrille Aufaure.

Des ateliers pour créer et s’amuser

Samedi 18 février et dimanche 19 février à 14h30

Petites images à animer, les enfants découvrent la magie du jouet optique et les principes de l’illusion du mouvement.

Mercredi 22 février et mercredi 1er mars à 14h30

Le swing des animaux, animé par Laura Llorens. Aux côtés de ces compagnons animés, enfants et parents sont invités à swinguer !

Dimanche 26 février à 14h30

Petites créations sonores, animé par Jean-Carl Feldis. Les enfants disposent d’objets de bruitage et d’instruments de musique pour créer la bande sonore d’un extrait de film.

Samedi 4 mars et dimanche 5 mars à 14h30

Tout en couleurs, un monde sans couleur ? Quelle tristesse ! Place à l’imagination des enfants pour transformer les images en noir et blanc.

Le Doudou Studio

Fais de ton doudou une star en l’animant le temps d’un petit film ! Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Les mercredis, de 12h à 13h, de 14h30 à 15h30 et de 16h45 à 17h45

Les samedis et dimanches de 12h à 13h et de 16h45 à 17h45.

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/tout-petits-cinema-2023

KMBO Design ABM Studio. Visuel : Conte d’une nuit, L’Oiseau et les abeilles, Prends soin de la forêt Pikkuli!