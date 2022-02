Festival Tout-Petits Cinéma – 15e édition Forum des images, 19 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 19 février 2022 au dimanche 06 mars 2022 :

mercredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 17h30

Depuis 15 ans, le festival Tout-Petits Cinéma, dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans, réunit les petit·es et grand·es curieux·ses de cinéma le temps de trois week-ends et deux mercredis de fête !

Du 19 février au 6 mars au Forum des images, venez partager en famille vos premières expériences de cinéma pleines d’émotions ! Ciné-concerts accompagnés en direct par des musiciens, ateliers sur le monde du cinéma et animations festives… Une initiation en douceur aux merveilles du 7e art pour les cinéphiles de 18 mois à 4 ans.

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Création inédite et ciné-concerts à revivre



Plongez dans un monde de couleurs avec 1001 couleurs, l’ouverture de cette édition anniversaire. Accompagné par Sarah Jeanne Ziegler à la voix et Renaud Ollivier aux percussions, ce sont toutes les couleurs de l’arc-en-ciel qui sont mises en musique ! Puis, place aux plus belles créations de ces quinze dernières années, reprogrammées pour l’occasion, à découvrir ou redécouvrir, comme Jeux de saison, Amis pour la vie ou bien encore On the Wing.

Ateliers et animations festives



Tous les jours du festival, des ateliers permettent de découvrir et de créer des objets de cinéma (flipbook, bruitage, colorisation d’images de film, danse). Sans oublier les animations festives dans nos espaces tout au long du festival : Doudou Studio, coin lecture, dédicaces, masques, coloriages, librairie, jeux autour du cinéma et photos souvenirs !



L’équipe du festival vous conseille vivement de voyager léger, respecter les indications d’âge et préacheter vos places en ligne à partir du 7 février pour éviter les files d’attente. Sont également prévus des menus spéciaux au 7e Bar (sous réserve), un espace nursery et un parking à poussettes pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75001

Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages.Cinekids/ https://twitter.com/cinejeunesseFDI

