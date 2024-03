FESTIVAL « TOUT OU VERT » Sengouagnet, vendredi 31 mai 2024.

Venez découvrir le festival « Tout ou vert »

Vendredi 31 mai

18h Girls and Boys (théâtre),

19h inauguration,

20h Baboucan and The Fine Asses (concert),

22h Malesa (concert),

Samedi 1er juin

14h atelier danse,

15h Ma solitude (is not killing me, cirque),

16h atelier cyanotype,

18h Chamel N°5 (spectacle musical),

21h Levada (concert),

23h Mokazz (concert),

Dimanche 2 juin

11h Eustache et les meringues (conte musical),

14h atelier relaxation,

15h Les Landes (concert),

16h Pedro (cirque),

17h Elsa Martinez (sieste électronique). EUR.

AU JARDIN HABITÉ À CRÉAGIRE

Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

