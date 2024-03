Festival tout ou vert Jardin artistique et vivant – Créagire Sengouagnet, vendredi 31 mai 2024.

Festival tout ou vert Le jardin existe depuis 9 ans, avec chaque année une thématique différente. Une quinzaine d’artistes créent et exposent au jardin et dans la belle salle attenante. 31 mai – 2 juin Jardin artistique et vivant – Créagire 5€ par jour. Sur inscription.

Pour l’ouververture de cette saison 2024 un festival de 3 journées lancent les festivités, à l’occasion de Rendez-vous aux jardins, avec concerts spectacles, performances et animations pour tout public.

C’est un Jardin artistique poétique utopique convivial ou les 5 sens sont sollicités joyeusement !

Pour plus d’informations : http://labyrinthecreagire.blogspot.fr

Jardin artistique et vivant – Créagire 31160 Sengouagnet Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 80 00 http://labyrinthecreagire.blogspot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 55 81 54 »}] [{« link »: « http://labyrinthecreagire.blogspot.fr »}] Dans le Piémont pyrénéen commingeois, au pied du pic de Cagire (1 912 m d’altitude) et le long de la rivière Ger, jardin privé plat sur 2 300 m2 avec labyrinthe artistique, poétique, botanique et utopique à vocation pédagogique et ludique autour de l’environnement, réalisé à partir de la flore locale et ponctué d’œuvres artistiques : dôme sculpture en bambou, zone minérale blanche, cité des échelles. Lieu d’adaptation aux saisons (chaleur, humidité), porté par l’association « Art Corps et Art Cris » (atelier Créagire) dont la volonté est de dynamiser et valoriser le territoire. Espace scénique. Au sud-est de Saint-Gaudens et 3 km d’Aspet, prendre petite route sur la gauche avant le village et suivre le fléchage « Créagire ». Parking à proximité, animaux non admis.

