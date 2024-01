Festival « Tout conte fait ! » à Tournay-sur-Odon CDAR Val d’Arry, samedi 10 février 2024.

Festival « Tout conte fait ! » à Tournay-sur-Odon CDAR Val d’Arry Calvados

Le CDAR vous invite au festival « Tout conte fait ! » et vous propose pour cette journée :

– Exposition collaborative visite à partir de 14h (visible du 10 au 18 février)

– « Paroles d’Arbres », spectacle de Krystin Vesterälen, conteuse, avec les Editions du Roi Barbu 15h30, durée 1h

Lecture avec Larimaquoi 17h, durée 45 min

– Des verres tout en prose Impromptus on se raconte des histoires autour d’un verre 18h

– « En voiture Simone » Chant choral 19h

CDAR 3 rue de Villodon

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie cdar.villodon@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 20:00:00



L’événement Festival « Tout conte fait ! » à Tournay-sur-Odon Val d’Arry a été mis à jour le 2024-01-24 par OT du Pays de Vire Collines de Normandie