Festival Tous en sons: « Panique dans la forêt » par le Weepers circus 6Mic, 17 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Festival Tous en sons: « Panique dans la forêt » par le Weepers circus

6Mic, le vendredi 17 décembre à 20:00

Pour son quatrième spectacle jeune public, le Weepers circus a décidé de vous raconter une histoire, une histoire vraie ! Celle-ci débute un soir, alors que quatre joyeux personnages rentrent d’une fête. Le cœur content, ils chantent gaiement sur les chemins, en ignorant totalement qu’ils sont en train de se perdre dans la Forêt interdite. Ensemble, ils vont tenter d’affronter cette nuit, peuplée de personnages forts mystérieux comme des pirates prenant les arbres pour des navires, un corbac un peu truqueur, un vieux cyclope devenu myope, une licorne qui n’existe pas et un seigneur qui fait peur. De plus, ils vont assister au légendaire bal des barbus. Un seul mot d’ordre : ne jamais crier. Une seule pensée, ne jamais être fatigués. Un seul but : aller au bout de la nuit. Ainsi, ils feront face aux dangers récurrents d’une forêt enchantée. Pour cela, ils s’arment de leurs instruments et se dirigent vers l’aurore en chanson, cherchant désespérément une bonne fée, une étoile ou une licorne pour les guider. Allez-vous les suivre ? Pour ce voyage, le groupe se pare de lumières merveilleuses qui pourraient rappeler l’univers d’un film post-expressionniste. La scène est une véritable brocante sylvestre où les ombres et les lumières mouvantes plantent un décors résolument féérique. Prenez place, les enfants, il y en aura pour tout le monde. Et surtout, emmenez vos parents, ils auront plus peur que vous !

10 / 8€

♫JEUNE PUBLIC♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T22:00:00