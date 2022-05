Festival Tous au Quai Quai Lescure Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Festival Tous au Quai Quai Lescure, 2 juillet 2022, Amfreville-la-Mi-Voie.

du samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet

Le festival en résumé : > Une fresque peinte de 50 m de long > Des artistes régionaux invités > Une scène musicale de Rap le samedi > Une compétition de breakdance le dimanche > Des ateliers ludiques et créatifs pour tous les âges > Une ambiance festive durant tout un week-end > Un accès libre et gratuit **Programme détaillé à venir prochainement.**

6ème édition du festival des cultures urbaines d'Amfreville la Mivoie

