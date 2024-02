Festival « Tournez Bobines » Chenôve, samedi 17 février 2024.

Festival « Tournez Bobines » Chenôve Côte-d’Or

Organisé en partenariat avec le Conseil départemental de Côte-d’Or, votre festival de cinéma itinérant jeune public préféré reprend la route du 17 février au 1er mars 2024 !

Chaque année, pendant les vacances d’hiver, Les Tourneurs de Côte-d’Or et le Conseil Départemental proposent un festival de cinéma itinérant pour les jeunes Côte-d’Oriens et leur famille.

En participant à l’animation des territoires de Côte-d’Or, le Département, en partenariat avec la Fédération Régionale des MJC de Bourgogne Franche-Comté (FRMJC) favorise le développement d’activités culturelles notamment dans les communes rurales.

Cette année, le festival s’arrête dans 22 communes de Côte-d’Or. 12 séances sont prévues pour les moins de 6 ans et 14 pour les plus de 6 ans.

À chaque séance, des jeux, des cadeaux et un goûter offert ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-01

En Côte-d’Or

Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

