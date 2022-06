Festival Tour de Jeux 2022, 2 juillet 2022, .

Festival Tour de Jeux 2022

2022-07-02 – 2022-07-02

L’association Les Score Pions vous propose sa 3ème édition du festival Tour de Jeux les 2 et 3 juillet prochains sur la place du château ! L’occasion de se retrouver le temps d’un week-end autour des jeux de société.

Plusieurs espaces de jeux, par style, vous seront proposés : jeux d’éditeurs, jeux libres, jeux de rôles, jeux de cartes (Pokemon, Magic, Yu-Gi-Oh)… tout cela gratuitement.

Des animations, un espace boisson et restauration (par la guinguette À LA BONHEUR) ainsi qu’un espace de vente (Monsieur Dé et Ange et Lulu) vous seront également proposés.

Samedi 2 juillet de 14h à minuit Dimanche 3 juillet de 14h à 19h

> TOUT PUBLIC. GRATUIT.

+ d’infos : festivaltourdejeux.fr – les-score-pions.fr

