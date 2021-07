Festival Tour de Jeux 2021 Vitré, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vitré.

Festival Tour de Jeux 2021 2021-07-03 – 2021-07-04 Place du Château Château de Vitré

Vitré Ille-et-Vilaine

Le Festival Tour de Jeux (ou FTJ pour les intimes) vous accueille pour sa seconde édition du festival de jeux de société de Vitré le weekend du 3 et 4 juillet 2021 au Château de Vitré. Comme pour la première édition, l’entrée est gratuite. le 3 juillet de 9h à 19h et le 4 juillet de 10h à 18h. Avec nos partenaires et amis, nous vous invitons à partager deux jours dans un cadre qui sied à merveille au thème de la Tour de Jeux : la place et la cour du château de Vitré. Au programme ; de la bonne humeur et de la convivialité autour de jeux de société en tout genre (jeux libres, jeux éditeurs, créateurs, jeux de cartes à collectionner, jeu de rôles, jeux en bois ou encore de l’archerie et des animations). Initiez-vous aux jeux accessibles aux non-voyants. Présence des Compaignons de Braëllo. Échangez avec des auteurs, des éditeurs et des joueurs passionnés. Une tombola est également organisée et il y aura possibilité de se restaurer sur place. Plus d’informations sur www.festivaltourdejeux.fr. ou contactez le château de Vitré au 02 99 75 04 54. Cette animation est gratuite.

