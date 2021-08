Aucamville Médiathèque Luciano Sandron Aucamville FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD : Rencontre avec l’auteur Olivier Truc Médiathèque Luciano Sandron Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD : Rencontre avec l’auteur Olivier Truc Médiathèque Luciano Sandron, 7 octobre 2021, Aucamville. FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD : Rencontre avec l’auteur Olivier Truc

Médiathèque Luciano Sandron, le jeudi 7 octobre à 18:30

@Peter Knutson Journaliste et spécialiste de la Scandinavie et des Pays Baltes, Olivier Truc habite depuis 1994 à Stockholm où il est correspondant pour Le Monde et Le Point. Il est également documentariste pour la télévision. Sa carrière littéraire démarre en 2006 avec la parution de L’Imposteur, une enquête sur un français rescapé du Goulag. Son roman policier Le Dernier Lapon a obtenu près de 20 récompenses dont le prix Quai du polar 2013. Il est ainsi à l’aise dans plusieurs genres, tels que le récit, le thriller et le roman historique. Fasciné par le Grand Nord, ses romans nous font découvrir ces contrées glaciales à travers de riches intrigues. Une séance de dédicaces sera organisée à la fin de la rencontre. Une projection est également prévue dans le cadre du festival au Cinéma Jean Marais (programmation en cours). Réservation conseillée : mediatheque@ville-aucamville.fr @Peter Knutson @Peter Knutson Médiathèque Luciano Sandron 8 rue des Ecoles Aucamville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Aucamville Autres Lieu Médiathèque Luciano Sandron Adresse 8 rue des Ecoles Ville Aucamville lieuville Médiathèque Luciano Sandron Aucamville