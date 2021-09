Mondonville Médiathèque Mondonville Festival Toulouse polars du sud Médiathèque Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Festival Toulouse polars du sud Médiathèque, 6 octobre 2021, Mondonville. Festival Toulouse polars du sud

Médiathèque, le mercredi 6 octobre à 19:00

Rencontre littéraire ——————– Mondonville participe à cette manifestation autour de la littérature policière en accueillant un auteur qui contribue au rayonnement du genre : Marin Ledun Mondonville Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T19:00:00 2021-10-06T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Médiathèque Adresse 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Ville Mondonville lieuville Médiathèque Mondonville