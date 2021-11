Festival Toulouse Innovante et Durable Quai des Savoirs, 19 novembre 2021, Toulouse.

du vendredi 19 novembre au dimanche 28 novembre à Quai des Savoirs

### 10 jours de festival, 4 rendez-vous, des dizaines d’animations Le Festival Toulouse Innovante et Durable est un concentré de rendez-vous, d’animations et d’acteurs investis dans les champs de l’écologie, de l’économie circulaire et de l’innovation. Il rassemble quatre temps forts : * **Le Forum Zéro Carbone :** organisé par La Tribune sur le thème « De la COP21 à la COP26, 5 ans pour le climat », cet événement est l’occasion pour les villes et métropoles européennes de réaffirmer leur engagement de neutralité carbone d’ici à 2050. Pour en savoir plus : toulouse-metropole.fr * **Le Village d’animations sur les allées Jules Guesde :** expositions, conférences, ateliers, balades… ce village foisonnant d’activités pour le grand public est au cœur du festival. Sa programmation réserve de belles surprises aux familles : des animations pour les enfants, des conférences avec des professionnels passionnés pour les plus grands. Ici on apprend et on découvre les enjeux de la transition écologique en s’amusant. Mobilité, santé, nature en ville, économie circulaire, alimentation… c’est votre quotidien de demain que vous pourrez prendre en main dès à présent ! * [**Futurapolis Planète**](https://www.quaidessavoirs.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=54140579) **:** au Quai des Savoirs, cet événement organisé par Le Point et soutenu par Toulouse Métropole, propose des tables rondes sur les questions de la liberté après la crise COVID avec des invités de prestige comme Bruno le Maire, l’ex Vice-présidente de la Commission européenne mais également des témoins internationaux et locaux. * **La Journée de l’économie circulaire au Village by CA :** événement destiné aux professionnels qui veulent lancer des actions au sein de leurs structures. Sur inscription, jusqu’au 22 novembre. — **Du 19 au 28 novembre 2021** [**En savoir plus**](https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/festival-toulouse-innovante-et-durable?redirect=%2F)

Un festival de solutions innovantes pour se construire un quotidien durable

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

