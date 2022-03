Festival Touche du Bois Le Grand-Pressigny, 17 juin 2022, Le Grand-Pressigny.

Festival Touche du Bois Le Grand-Pressigny

2022-06-17 – 2022-06-17

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny

EUR Durant 3 jours, spectacles, concerts et animations raviront petits et grands dans une ambiance festive et familiale. Buvette sur place et restauration.

Tout public.

assolaitaurhum@gmail.com https://www.facebook.com/CompagnieLaitauRhum

Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2022-03-25 par