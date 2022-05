Festival Total Festum Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès, 11 juin 2022, Saint-Christol-lez-AlèsSaint-Christol-lez-Alès.

FESTIVAL Total Festum Du Rouret est un événement Culturel et Occitan important sur le territoire Alésien.L’Association Calandreta de Gardons qui l’organise a souhaité une programmation empreinte de diversité et fédératrice.Au programme de cette journée dédiée à la culture occitane :- 15h00-17h00 Ouverture des activités de culture occitane pour enfants et adultes (entrée libre) Comtes / Jeux de piste / Philo / Grande Lessive / Sport Tambourin / Quilles…- 17h00-18h00 Concert de musique pour les enfants «Humpty Dumpty» – 21h30-23h Concert groupe « Mauresca Fracàs Dub »- 23H30 et jusqu’au bout de la nuit … DJA propos de “Mauresca” : Le groupe Mauresca est né en 1999, à Montpellier.Déja 23 ans sur les planches !Les artisans du dub ce sont réunis pour un voyage immobile, affranchis des codes et des modes, de l’espace et du temps.A propos de “Humpty Dumpty”: Mieux que la boum et plus mieux que le goûter d’anniversaire, le concert jeune public qui ne laisse aucun enfant assis par terre ! INFOS PRATIQUES:- Rendez-vous le samedi 11 Juin 2022- Où? : Parc du Rouret, 495 chemin de rouret à St Christol Les Alès- Quand ? : à partir de 10h30, toute la journée et soirée- Tarif : Gratuit mais billet obligatoire- Billetterie : https://festivaldurouret.fr/

+33 6 12 85 62 26 https://festivaldurouret.fr/

