FESTIVAL Total Festum Du Rouret est un événement Culturel et Occitan important sur le territoire Alésien.L’Association Calandreta de Gardons qui l’organise a souhaité une programmation empreinte de diversité et fédératrice.Au programme de cette journée dédiée à la culture occitane :- Un espace dédié aux activités sera ouvert toute la journée et proposera une initiation au tambourin (sport occitan) ateliers philo, atelier poterie, jeu de piste, jeu en bois et contes pour enfants et adulte- Un marché artisans locaux et une buvette/restauration sur place sur toute la durée du festival.- Un spectacle de théâtre inédit sur l’animal totémique d’Alès- Trois concerts pour enfants et adulte (Humpty Dumpy, Vitesse précipitation et Djahlekt)L’entrée est gratuite mais dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il est OBLIGATOIRE de réserver son billet sur la billetterie en ligne sur le site du festival.INFOS PRATIQUES:- Adresse : Parc du Rouret, 495 chemin de rouret à St Christol Les Alès- Horaires : à partir de 10h30, toute la journée et soirée- Tarif : Gratuit mais billet obligatoire- Billetterie : https://festivaldurouret.fr/- Respect des mesures sanitaires en vigueur

