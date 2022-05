FESTIVAL : TOTAL FESTUM, 14 mai 2022, .

FESTIVAL : TOTAL FESTUM

2022-05-14 – 2022-05-15

Total Festum à Montbazin !

Animations, spectacles et concerts, gratuits pour toute la famille les 14 et 15 mai. Musique, chant, théâtre, danse, poésie, photo, dessin, peinture, radio…

Ce week-end festif est l’aboutissement du projet participatif « Invitation à la création éphémère » lancé par l’association Les Zarzélés en début d’année. Les habitants invités à exposer leurs talents artistiques le feront le 14 mai lors d’aubades dans le c½ur du village historique.

Au mois de mars ont eu lieu plusieurs ateliers créatifs : création d’une fresque participative, exposition de papillons poétiques dans l’espace public, dessins à la craie géante, « radio express’OC » interviews micro-trottoir par les ados du village qui sont d’ailleurs invités sur le plateau en direct de Radio Lenguedoc le 2 mai …

Au programme :

10 mai : 19h-22h salle Occitanie – stage de chant occitan avec Samuel Grolleau du groupe Barrut (gratuit sur inscription)

14 mai :

15h30 départ du Jardin St Louis : Aubades dans le c½ur du village, balade animée par la Cie 24 Carats et ponctuée de pastilles pluri-artistiques valorisant les talents des montbazinois

19h00 Concert du groupe Barrut à La Chapelle St Pierre, suivie d’une scène ouverte et d’un balèti sur la plan du Château (restauration et buvette sur place)

15 mai :

10h-12h, jardin public – place du jeu de ballon lors du marché. Animations familiales, siestes sonores, exposition et ateliers du CIRDOC et interventions artistiques de la Cie 24 Carats

16h : « Humpty-Dumpty » de la Compagnie Necitge 2000, spectacle musical

intergénérationnel (à partir de 6 ans)

Il est également prévu la publication d’un ouvrage valorisant l’ensemble des créations de ce projet participatif et innovant… un pont entre les cultures et les générations.

Ce projet entre dans le cadre de la CGEAC (convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle) portée par Sète Agglopôle Méditerrannée et a été retenu dans le cadre du Total Festum soutenu par la région Occitanie.

+33 4 67 78 72 02

dernière mise à jour : 2022-04-21 par