du mardi 7 juin au samedi 11 juin

À l’affiche, une série de concerts exceptionnels autour de grandes oeuvres de maîtres de la musique classique et notamment de Johann Sebastian Bach qui est à l’honneur de cette 16e édition. Depuis sa création, le festival s’est forgé une jolie réputation, grâce à l’implication de son directeur artistique le pianiste Denis Pascal et l’association Polyèdres, avec une programmation mettant, comme toujours, la musique classique à la portée de tous. Durant cinq jours, les concerts vont ainsi résonner dans la ville, du Théâtre des Lices au Grand Théâtre en passant par le Palais de la Berbie ou encore la résidence des Mimosas. Et bien sûr, pas de festival sans artistes. Ils sont près d’une trentaine à l’affiche de cette nouvelle édition qui offre une programmation composée d’une quinzaine de rendez-vous musicaux. On peut citer de façon non exhaustive : Renaud Capuçon, Guillaume Bellom, Paul Lay, Chiyan Wong, Gabrielle Philiponet, Anne Gravoin,… mais aussi le musicologue Tristan Labouret ou l’actrice Marie-Christine Barrault en tant que récitante. À noter également, la présence de plusieurs jeunes artistes, membres du programme génération Spedidam, structure qui accompagne pendant plusieurs années des musiciens et compositeurs prometteurs. De même, les impromptus musicaux gratuits à la Maison de quartier de Cantepau, l’Hotel de Gorsse, l’Hotel Reynès mais aussi à la maison d’arrêt complètent cette édition proposée en partenariat avec la Scène nationale et la Ville d’Albi.

Les Rencontres internationales de musique de chambre Tons voisins reviennent du 7 au 11 juin.

