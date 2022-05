Festival Tomorrow Lab Tomorrow Lab Soignies, 4 juin 2022, Naast.

Festival Tomorrow Lab

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Tomorrow Lab Soignies

Plus d’informations à venir, mais nous organisons sur le week end les concerts de: ### Tonton Crevette & Mononk’Roland Duo de reprises de chansons françaises à la sauce belge sur fond de complicité, spontanéité et humour décalé ### Les enfants du Chat Noir Groupe de chanson française Folk engagée, qui fera bouger tes petites fesses et valser tes écoutilles ! Pour les férus des feux de minuit et pour que vive la musique libre ! ### Youcii Youcii est un duo de chanson française acoustique en piano/guitare-voix, qui propose des textes originaux se voulant légers, poétiques et.. un rien espiègles ! On a tant de choses à vous dire… ### Sunseekers Rock saignant par un groupe de Soignies qui prend un plaisir extrêmement communicatif à s’inspirer de toute cette musique qui vient de là… ### Reckless Chumps Garage Punk – Rock Alternatif Punk sans peur et sans reproches, textes scandaleux et musiciens encore pire ! Ajoutez une pincée de reprises à leur sauce pour s’picher un bon coup. Âmes sensibles, s’abstenir de ne pas passer du bon temps !

Payez à la sortie en fonction de votre degré de satisfaction

Festival Parcs et Jardins de Wallonie

Tomorrow Lab Soignies Rue des Blaviers 1 Naast Soignies



