Porté par l’ACERMA, le Festival Toi, Moi & Co revient pour sa 12ème édition autour de la thématique « MétamorphOSER » ! [Festival Toi, Moi & Co #12] Quoi de mieux que de passer son dimanche au cinéma ? Vous pouvez d’ors et déjà bloquer votre dimanche 16 avril car nous vous proposons de venir découvrir plusieurs films documentaires au Forum des Images (2 rue du cinéma, 75001) ! Vous aurez l’opportunité de rencontrer les réalisateur.trice et tout ça gratuitement avec le Festival Toi, Moi & Co. Au programme : Séance 1 – 15h (1h30) Papas – Cédric et Léo, en couple depuis 12 ans, élèvent leur fille Diane, âgée de 1 an et demi. Balbutiement Risquer de commencer une nouvelle histoire, à partir de quand la passion devient-elle notre futur ? Entre travail et répétitions, un groupe de punk alternatif se lance sur scène, c’est Sour Tones. Réservation Séance 2 – 16h45 (1h30) Le Ver Têtu – Au pied de grands immeubles du 19eme arrondissement se cache une petite bulle de nature qui rassemble les habitant.e.s. Respirer sans peur – Comment faire pour reprendre goût à la vie quand on a croisé la barbarie. Réservation Séance 3 – 18h30 (1h30) Mon nouveau chez moi – Quand on arrive si jeune dans un pays si différent de ce qu’on connaissait , comment s’adapter à toutes ces nouveautés. Le Flâneur – Dans un monde où tout va de plus en plus vite, « le flâneur » vous invite à ralentir et à prendre le temps d’apprécier les petits détails qui rendent la vie si belle. Réservation Au plaisir de vous faire rentrer dans l’univers de cette 12ème édition ! L’équipe de Toi, Moi & Co #12 Forumd es Images 2 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.toimoico.com/tmc-12 01 48 24 98 16 toimoico@gmail.com https://www.facebook.com/ToiMoiandCo https://www.facebook.com/ToiMoiandCo https://www.toimoico.com/tmc-12

