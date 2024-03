FESTIVAL TOHU-BOHU 2024 Montpellier, lundi 15 juillet 2024.

FESTIVAL TOHU-BOHU 2024 Montpellier Hérault

Fidèle à son ADN, cette édition de Tohu-Bohu continue de mettre en avant de jeunes artistes encore méconnus dans le sud de la France et qui ne se sont jamais produits à Montpellier.

Fidèle à son ADN, cette édition de Tohu-Bohu continue de mettre en avant de jeunes artistes encore méconnus dans le sud de la France et qui ne se sont jamais produits à Montpellier.

En 2024 il s’agit de trois Djs féminines Justine Perry, Tauceti et Marie Montexier.

Elles ont en commun ce don de transporter les dancefloors grâce à des sélections éclectiques et sophistiquées, souvent risquées, et une technique irréprochable derrière les platines. Tauceti et Justine Perry auront l’honneur d’inaugurer ce nouveau format de Tohu-Bohu le lundi 15 juillet.

Sous les arbres du Domaine d’O au crépuscule, leur techno mentale, brute et puissante fera renaître l’esprit des raves.

Tauceti

Justine Perry

Lundi 15 juillet 2024

à 19:00

Domaine d’O Pinède Montpellier

Marie Montexier

Oscar Mulero

Mardi 16 juillet 2024

Domaine d’O Pinède Montpellier

FIP 360 FIP x Tohu Bohu Isolée + John Talabot

Une expérience sonore rare à 360°

Mercredi 17 juillet 2024

Domaine d’O la Pinède Sud

Entrée libre dans la limite des places disponibles Réservation obligatoire à partir du 26 mars .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 19:00:00

fin : 2024-07-15 23:00:00

178 Rue de la Carriérasse

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL TOHU-BOHU 2024 Montpellier a été mis à jour le 2024-03-15 par OT MONTPELLIER