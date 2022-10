Festival TNB Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Festival TNB Rennes, 15 novembre 2022, Rennes. Festival TNB

1 rue saint-Hélier Théâtre National de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine GROUPE OT DE RENNES Théâtre National de Bretagne 1 rue saint-Hélier

2022-11-15 – 2022-11-27

Théâtre National de Bretagne 1 rue saint-Hélier

Rennes

Ille-et-Vilaine Rennes Comme chaque automne, le Théâtre National de Bretagne propose un composé que seul Arthur Nauzyciel, son directeur, sait concocter. Artiste lui-même, il a choisi de mettre l’accent sur la rencontre et le partage de formes d’expression nouvelles ou insolites. Au programme de cette nouvelle édition, fondée sur la curiosité, la découverte et la prise de risque artistique : un menu festif, qui se joue des cadres classiques. Des reprises marquantes, des créations françaises et internationales, des concerts, du cinéma, et du théâtre bien sûr… sans oublier des rendez-vous inédits avec les artistes. Prêts pour l’inattendu ? Bienvenue au théâtre ! info@t-n-b.fr +33 2 99 31 12 31 https://www.t-n-b.fr/programmation/festival-tnb-2022 Théâtre National de Bretagne 1 rue saint-Hélier Rennes

dernière mise à jour : 2022-10-21 par GROUPE OT DE RENNES

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes Adresse Rennes Ille-et-Vilaine GROUPE OT DE RENNES Théâtre National de Bretagne 1 rue saint-Hélier Ville Rennes lieuville Théâtre National de Bretagne 1 rue saint-Hélier Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Festival TNB Rennes 2022-11-15 was last modified: by Festival TNB Rennes Rennes 15 novembre 2022 1 rue saint-Hélier Théâtre National de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine GROUPE OT DE RENNES ille-et-vilaine Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine