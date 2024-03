Festival Tintam’Art RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre, vendredi 3 mai 2024.

Festival Tintam’Art RABASTENS-DE-BIGORRE Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Venez assistez au festival Tintam’Art et découvrez un univers de rires, de magie et de divertissement.

L’idée de Tintam’ART c’est l’envie de faire bouger notre village et notre canton.

L’envie de culture populaire et de qualité.

L’envie de voir des gens, de déambuler dans les rues, de sortir de chez soi, de rire et de sourire, de découvrir et de s’émerveiller.

L’envie de créer un événement chez nous et de mettre un peu de légèreté et de bonheur dans la vie des gens par le biais de spectacles dans la rue.

Partager des moments simples.

L’envie aussi que les élèves de nos écoles puissent se cultiver de la même manière que leurs camarades des villes.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

RABASTENS-DE-BIGORRE Autour de la place centrale

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie festivaltintamart@gmail.com

L’événement Festival Tintam’Art Rabastens-de-Bigorre a été mis à jour le 2024-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65