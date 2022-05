Festival Tintam’Art Rabastens-de-Bigorre, 13 mai 2022, Rabastens-de-Bigorre.

L’idée de Tintam’ART c’est l’envie de faire bouger notre village et notre canton.

L’envie de culture populaire et de qualité.

L’envie de voir des gens, de déambuler dans les rues, de sortir de chez soi, de rire et de sourire, de découvrir et de s’émerveiller.

L’envie de créer un événement chez nous et de mettre un peu de légèreté et de bonheur dans la vie des gens par le biais de spectacles dans la rue.

Partager des moments simples.

Programmation :

Vendredi 13 après-midi : accueil des scolaires.

18h30 : spectacle de cirque

19h30 : programmation surprise

20h : concert “Stylpop”

21h30 : concert “à la bonheur”

Samedi 14 : toute la journée déambulation de la Cie “Arteflammes”, maquillage avec “Pinceaux Plumes et Cie”, Peter Oz magicien, théâtre des babioles, ateliers percussions avec Didier Albert, châteaus gonflables et jeux en bois…

11h : théâtre avec la Cie “Facile d’Excès”

11h, 14h et 16h : balades “têtes en l’air” avec Agathe de Cœur Sud-Ouest Tourisme

12h, 13h45 et 17h15 : théâtre “Au fil des Mots”

14h30 : théâtre “les Victambules”

15h10 : théâtre du vide poche

16h : théâtre “Lil’ et Contes”

18h : théâtre avec la Cie “Le manteau d’Arlequin”

19h15 : école de musique Marguerite Lacoste, démonstration chants et percussions

20h : Concert “Romano Dandies”

22h30 : Spectacle de feu avec la Cie “Arteflammes”

23h : Concert avec “O’ Positif”

Dimanche 15 :

10h : marché de producteurs

11h : contes avec “les Nezbulleuses”

ateliers contes avec “Lil’ et Contes”

12h : concert “Red Dogs”

14h30 : théâtre avec la Cie “Hors Sujet”

16h : théâtre avec la Cie “Facile d’Excès”

17h : théâtre avec la Cie “les Attracteurs Étranges”

18h : débat autour de la thématique de l’agriculture

festivaltintamart@gmail.com

