Festival Tinta’mars – LES AVENTURES DE PEDDY BOTTOM Salle Jean-Favre Langres, mercredi 27 mars 2024.

Festival Tinta’mars – LES AVENTURES DE PEDDY BOTTOM Cie Gingolph Gateau & Cie Najico Mercredi 27 mars, 17h00 Salle Jean-Favre Tarif plein 8€ – tarif adhérent et groupe 6€ – tarif scolaire, demandeur d’emploi et personne en situation de handicap 5,50€

Peddy Bottom est un personnage à la fois homme, chien, poisson-scie et rossignol qui n’a qu’une idée en tête : découvrir qui il est vraiment. Le voilà parti, bien décidé à trouver la réponse. Sur son chemin, il rencontre différents personnages, et leur pose à chaque fois la question qui le tourmente : « qui suis-je ? ».

Marionnettes, objets, masques et musique composent un univers visuel et sonore mettant en valeur une poésie absurde, qui amuse, fait sourire et parfois grincer.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

marionnette théâtre

Maël Adnot