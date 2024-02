Festival Tinta’mars – LE PETIT BONNET ROUGE Théâtre de Langres Langres, samedi 16 mars 2024.

Festival Tinta’mars – LE PETIT BONNET ROUGE Cie Le Rocher des Doms Samedi 16 mars, 14h00 Théâtre de Langres Tarif plein 8€ – tarif adhérent et groupe 6€ – tarif scolaire, demandeur d’emploi et personne en situation de handicap 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00

Le conte, la danse, le théâtre, la musique : 4 domaines artistiques pour raconter une histoire, partager des émotions, imager les scènes et se laisser entraîner par le rythme.

Le titre rappelle l’histoire du Petit Chaperon rouge. Ici, Le Petit Bonnet rouge n’a pas désobéi à ses parents. Le loup n’a rien d’un méchant et c’est la grand-mère qui naïvement lui donne sa petite-fille en pâture. Mais la fillette a de la ressource et peut s’en sortir toute seule.

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

spectacle théâtre

Cie Le Rocher des Doms