Festival Tinta’mars – JOSETTE ET MUSTAPHA Collège de Fayl-Billot Fayl-Billot, dimanche 24 mars 2024.

Festival Tinta’mars – JOSETTE ET MUSTAPHA Cie La Cour Singulière Dimanche 24 mars, 15h00 Collège de Fayl-Billot Tarif plein 8€ – tarif adhérent et groupe 6€ – tarif scolaire, demandeur d’emploi et personne en situation de handicap 5,50€

Josette est vieille mais elle n’est pas que ça… Elle est riche de ses envies, de ses doutes, de ses souvenirs, de son histoire. Elle porte comme elle peut son face à face avec la mort qui se rapproche.

Ce spectacle montre la partie inaliénable de chacun qui traverse tous les âges de la vie. Avec humour et poésie, il donne à voir le lâcher prise, la vulnérabilité et la force de ceux qui atteignent le bout de leur vie.

Collège de Fayl-Billot Chemin des Nouottes 52500 Fayl-Billot

marionnette théâtre

