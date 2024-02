Festival Tinta’mars – HANSEL ET GRETEL Salle Saint-Anne d’Auberive Auberive, samedi 23 mars 2024.

Festival Tinta’mars – HANSEL ET GRETEL Collectif Ubique Samedi 23 mars, 20h30 Salle Saint-Anne d’Auberive Tarif plein 8€ – tarif adhérent et groupe 6€ – tarif scolaire, demandeur d’emploi et personne en situation de handicap 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Un conte, trois chaises, huit instruments.

Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain d’épices. Tous les célèbres ingrédients du conte sont là. Mais le Collectif Ubique remet au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm avec un spectacle théâtral et musical, poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à l’honneur, dans une réécriture intégrale du texte et des compositions originales, mêlant instruments anciens et modernes.

Salle Saint-Anne d’Auberive 52160, Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.tintamars.com »}]

spectacle conte

Hubert Caldagues