Festival Tinta’mars – FRANKENSTEIN Salle Jean-Favre Langres, samedi 23 mars 2024.

Festival Tinta’mars – FRANKENSTEIN Cie Les Karyatides Samedi 23 mars, 15h00 Salle Jean-Favre Tarif plein 8€ – tarif adhérent et groupe 6€ – tarif scolaire, demandeur d’emploi et personne en situation de handicap 5,50€

La compagnie Karyatides s’empare du mythe de Frankenstein et le revisite, en propose une lecture singulière, profonde, complexe, imagée, chantée, toute en finesse et en émotions. Elle le fait sous la forme d’un théâtre d’objet et opératique.

Sur scène Victor Frankenstein, sa mère, sa sœur, des scientifiques, la créature, défilent parmi d’autres et racontent, commentent, vivent, cherchent, souffrent, rient. C’est un monde en immensément petit, une histoire fascinante et rocambolesque.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

