Festival Tinta’mars – ETERNELS IDIOTS Salle Jean-Favre Langres, samedi 30 mars 2024.

Festival Tinta’mars – ETERNELS IDIOTS Cie El nucléo Samedi 30 mars, 20h30 Salle Jean-Favre Tarif plein 19€ – tarif adhérent et groupe 12€ – tarif scolaire, demandeur d’emploi et personne en situation de handicap 8€

Éternels idiots plonge dans les cultures, les peurs et le quotidien de la jeunesse d’aujourd’hui. Ce grand bain de jeunesse renvoie à notre rapport au temps et ce qu’il a de plus universel, parce que chacun ne se voit vieillir qu’à travers le regard des plus jeunes. Ce jeu de miroir est-il éternel ?

Fil rouge du spectacle, une marelle métallique incarne le lien entre les générations et les contradictions que traversent les adolescents.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres

