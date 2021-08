Festival Think Forward Palais des congrès Atlantia, 23 septembre 2021, La baule cedex.

Festival Think Forward

du jeudi 23 septembre au vendredi 24 septembre à Palais des congrès Atlantia

### QUEL MONDE SOUHAITONS-NOUS POUR DEMAIN ? **Nouvel événement les 23 et 24 septembre prochains au Palais des congrès de La Baule** ➨ [FESTIVAL THINK FORWARD](https://www.festival-think-forward.fr/) Une rencontre, des débats, des idées créatives, pour des perspectives innovantes. Le plein de SENS dans une ambiance détente et électro. C’est la promesse de ce nouveau festival inédit, organisé par le groupe OPA en partenariat avec La Baule Evénements. Au programme pour les festivaliers, Un casting d’intervenants de talent (Marjolaine Grondin – CEO de JAM, le chatbot leader en France, Philippe Dessertine, Luc Ferry, Stéphane Mallard…) qui aborderont des thématiques autant éclectiques que disruptives : * la jeunesse en action face aux enjeux des futures générations, * le défi des migrations climatiques pour nos entreprises, * l’innovation sociale, * la quête du bonheur… Des rencontres en one-to-one, Un espace « Open Innovation » dédié aux start-up et incubateurs d’entreprises d’aujourd’hui et de demain, Et des temps forts autour de sets électro à savourer et partager en toute convivialité ! **Les inscriptions sont ouvertes ! Réservez vite votre pass en cliquant >> [ici](https://www.festival-think-forward.fr/inscription/)** En savoir + sur l’événement : [https://www.festival-think-forward.fr/](https://www.festival-think-forward.fr/)

Public

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule cedex La baule cedex Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T19:00:00